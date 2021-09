Moratti: “Mourinho lotterà per lo scudetto. Non è uno che si accontenta. Avrei preso Insigne all’Inter”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Massimo Moratti ex presidente dell‘Inter, ha parlato di tanti temi sui nerazzurri, dal mercato a tanto altro.

Queste le sue parole: “Seguo il campionato con grande attenzione. Mourinho ha ravvivato il torneo, è partito molto bene. La Serie A ha una squadra in più, la Roma, che punterà allo scudetto. Uno come Mourinho non punta al terzo posto. Josè non lo dirà mai, ma è lì”.

Su Spalletti: “Spalletti è molto bravo ed il Napoli ha calciatori di classe, Insigne su tutti. Mi farebbe piacere vederlo con la maglia dell’Inter. Lo avrei voluto, avrebbe fatto bene e ne sono certo. Credo che gli azzurri potranno combattere per il titolo. Il campionato sarà divertente, bello ed emozionante Lorenzo è uno bravo davvero”.