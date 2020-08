Moratti: “Messi all’Inter? Mai dire mai…”

L’ex presidente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni al Quotidiano Sportivo. Tanti i temi trattati, fra i quali l’accostamento di Messi ai nerazzurri; non si sbilancia Moratti, che tuttavia afferma: “Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so, per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Leo a Milano. Come si scrive mai dire mai in cinese?“. Sulla corsa in Europa League: “Non sarà facile. Ci spero, ormai essere l’ultimo presidente italiano ad avere alzato una Coppa quasi mi pesa”. Un commento infine su Lukaku: “Mi sono sbagliato su di lui. Temevo di rimpiangere Icardi, ma Romelu è un campione. Conte aveva ragione”.

Foto: Zimbio