Moratti: “L’Inter ha fatto un campionato da 10. È assurdo criticare Zhang”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della stagione disputata dalla squadra nerazzurra, ormai prossima alla conquista del ventesimo scudetto della propria storia. Queste le sue parole:

“La seconda stella arriverà nel derby? Basta che arrivi, non mi farei il complesso di conquistarlo proprio contro il Milan. Un campionato da 10 quello dell’Inter, piacevolissima da vedere, il bel gioco è la sua caratteristica principale, e che a volte mi ricorda quella di Helenio Herrera. Zhang? Per un tifoso sarebbe assurdo criticarlo: ha avuto ottimi risultati e a livello internazionale ha tenuto la squadra in alto come prestigio. Il futuro? Non ho informazioni. I protagonisti di questo successo? Ne indico tre: Barella, Dimarco e Lautaro. Il primo perché ha avuto una crescita fantastica nel controllo del gioco e dei tempi, il secondo rappresenta il senso di appartenenza e volontà, il terzo è la classe e il senso del gol. Forse lo si può accostare a Milito. Simone Inzaghi ha una qualità importante: non si accontenta mai, è pignolo per cercare le migliori soluzioni per la squadra. Mi ha sorpreso per come ha valorizzato il gruppo e ha dato le giuste motivazioni”.

Foto: sito Inter