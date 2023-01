Moratti: “L’Inter ha dominato, Milan stanco e fuori forma. Grosso divario tra le due squadre”

Intervenuto ai microfoni del DailyMilan.it, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha così commentato la vittoria della Supercoppa dei nerazzurri per 3-0 contro il Milan: “È stata una bellissima partita, non una di quelle strappate e vinte per caso. La seconda parte del primo tempo è stata piacevole da vedere. L’Inter ha dominato il match e si è visto un grosso divario tra le due squadre in campo. Sia per quanto riguarda la qualità di gioco sia per entusiasmo e vivacità. Sicuramente il Milan è sceso in campo con meno forza. Non so se si tratti di una questione atletica o psicologica. Sicuramente tutto parte dalla testa, ma il Milan in questo momento è fuori forma, appare molto stanco. Ma credo abbia influito anche la sosta per i Mondiali”.

Foto: Inter sito ufficiale