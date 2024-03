Moratti: “Lautaro avrebbe fatto bene anche nell’Inter del Triplete”

Massimo Moratti , ex presidente dell‘Inter, è tornato ad Appiano Gentile per la prima volta dopo 10 anni. L’ex patron ha così aprlato con la stampa rpesente, soffermandosi su alcuni tempi: “Certamente, è un campione. Avevamo già Milito, gli avrebbe dovuto dare una spallata. Ma comunque è bravo bravo”.

C’è un giocatore di questa Inter che la diverte? “A parte Lautaro, che ha molta classe, mi sembrano tutti adatti al proprio ruolo”.

Ha sentito Zhang? “No, ultimamente no. È comunque soddisfatto, è giovane e pieno di entusiasmo. L’Inter per me è fondamentale, una passione fortissima per tutta la mia famiglia”.

Foto: sito Inter