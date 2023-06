Moratti: “La famiglia Zhang è tifosissima. Vogliono bene all’Inter”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, a “La Repubblica” ha risposto ad alcune domande sulla famiglia Zhang e della possibilità che la società nerazzurra sia ceduta ad un imprenditore milanese. Ecco le sue parole: “Mai dire mai, ma non mi sembra una cosa vicina. Con le cifre in ballo, oggi a spendere nel calcio sono fondi d’investimento, emiri e grandi imprenditori stranieri, che col tempo finiscono per innamorarsi dei club. Vedi la famiglia Zhang. Sono tifosissimi, vogliono bene all’Inter”.

Foto: sito ufficiale Inter