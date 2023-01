Moratti: “Juve penalizzata? Chi è quotato in borsa deve stare particolarmente attento. Napoli? Osimhen è eccezionale”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss in merito al tema plusvalenze , alla penalizzazione della Juve e alla corsa scudetto.

Queste le sue parole: “Juve penalizzata? Chi è quotato in Borsa deve stare particolarmente attento, è normale. Evidentemente non è un anno positivo per i bianconeri. Però non commento sulle plusvalenze, non mi piace. Lo trovo abbastanza pericoloso”.

Due battute sono state spese anche sui suoi colori nerazzurri: “L’Inter al momento è fuori dalla lotta scudetto, ma ha il dovere di far bene fino alla fine, anche se il Napoli sta facendo completamente un altro campionato. Agli azzurri comprerei Osimhen, è eccezionale”.

L’ultimo accenno di Moratti è per la Champions League: “Se hai successo in Italia, sei forte anche in ambito europeo”.

Foto: sito Inter