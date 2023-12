Moratti: “Inter fortissima, spero nella seconda stella”

“L’Inter di oggi è molto forte in tutte le zone del campo. In porta si pensava fosse andato via uno bravissimo, invece Sommer se la cava molto bene.”

Queste le prime parole di Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro vincitore dello storico triplete del 2010, rilasciate a Radio Serie A. Ha poi proseguito parlando del mister e si è espresso sull’eventuale seconda stella: “Lautaro Martinez è proprio bravo, ha il carattere da centravanti e fa gol bellissimi. E poi Thuram e’ una grande sorpresa. Simone Inzaghi è bravissimo, tiene costantemente un low profile e la squadra gioca benissimo. È bravo ed e’ migliorato. Una dote non da poco“.

“Speriamo la seconda stella sia vicina. Rappresenterebbe una continuità fantastica“.

Foto: sito ufficiale Inter