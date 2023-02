Moratti: “Il Napoli fa parte delle squadre che possono vincere la Champions League”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex numero uno dei nerazzurri ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti, che ha recentemente vinto l’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte ed in vetta in Serie A. Alcune parole di Moratti: “A Francoforte il Napoli ha fatto una gara straordinaria. Il Napoli non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Spalletti è un grande allenatore e sta dimostrando il suo valore. L’Inter col Porto può passare il turno, ma sarà comunque una qualificazione difficile. Al Napoli toglierei Kvaraskhelia e Osimhen e li porterei in nerazzurro. Il Napoli fa parte delle squadre che possono vincere la Champions League quest’anno, ma è una competizione difficile. Io credo che se dovessero uscire, i tifosi dovrebbero continuare ad essere orgogliosi di questa squadra perché stanno facendo qualcosa di incredibile. Non stanno solo ben figurando, stanno facendo un gran calcio e sono tra le squadre più forti d’Europa”.

Foto: sito ufficiale Inter