Moratti: “Il derby perso può essere utile all’Inter. Lautaro? E’ un momento transitorio. Giochi rilassato”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Libero in merito al derby perso dai nerazzurri.

Queste le sue parole: “Considero la partita contro il Milan un promemoria utile a ricordare quanto pericoloso e imprevedibile sia il calcio. Non me l’aspettavo, penso che nessuno se l’aspettasse. È una sconfitta che può avere anche una valenza positiva: non è gravissimo lasciare qualche punto e la sconfitta può dare alla squadra la consapevolezza di quale sia la giusta mentalità a certi livelli”

Caso Lautaro: “Cosa gli avrei detto? Solo di togliersi di dosso la preoccupazione, è un momento transitorio. Giochi rilassato”.

Foto: sito Inter