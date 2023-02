Moratti: “Grande merito a De Laurentiis, ha avuto il coraggio di cambiare. Bravi anche Spalletti e Giuntoli”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del Napoli di Luciano Spalletti, all’indomani della vittoria netta per 3-0 sulla Cremonese: “Il grande merito è del presidente De Laurentiis. Ha avuto anzitutto il coraggio di cambiare la squadra, psicologicamente e fisicamente. Ha preso e tirato via dei calciatori che sembravano essenziali, prendendone altri che sono tutti bravissimi. Grandi meriti anche a Spalletti, che si è ritrovato una squadra diversa e uno spirito che poteva essere anche negativo perché erano arrivati degli sconosciuti, invece sta facendo funzionare questa squadra in maniera meravigliosa. E meriti a Giuntoli che ha azzeccato tutti gli acquisti”.

Foto: Twitter Napoli