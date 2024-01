Moratti: “Grande dispiacere per l’esonero di Mourinho”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter che ha avuto Mourinho come allenatore del Biscione proprio nell’anno del Triplete, ha commentato ai microfoni de Il Giornale la notizia dell’esonero dello Special One: “È un professionista serio e sarà arrabbiato con sé per non essere riuscito a fare ciò che voleva, ma credo abbia le ragioni per avercela per l’esonero: la difesa non ce l’aveva più, ha avuto grossi problemi anche a centrocampo. E poi l’attacco, con Dybala che si fa male ogni 5 minuti e Lukaku al primo anno a Roma. Non credo fosse così semplice far di più. Per lui lasciare a metà il lavoro sarà stato un grosso dispiacere. Non l’ho ancora sentito comunque, perché in questo momento non servono telefonate consolatorie. Mi farebbe piacere comunque sentirlo e credo proprio che lo chiamerò, per me è stato un grandissimo dispiacere”.

Foto: sito ufficiale Inter