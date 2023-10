Moratti: “Fischietti per Lukaku? I tifosi non perdonano, ma Romelu saprà resistere a questo. Mourinho? Sarò sempre dalla sua parte”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dove si è soffermato sulla prossima gara tra Inter e Roma di domenica.

Queste le sue parole: “Come reagirà Lukaku ai fischi dei tifosi dell’Inter domenica? La cosa penso possa disturbarlo certamente, ma ha una professionalità tale che penso possa tranquillamente resistere. Certo, non sarà una cosa piacevole. Se mi ricorda i fischi a Ronaldo dopo il suo passaggio al Milan? Difficile da fare come paragone, ma il pubblico non dimentica certe cose. I tifosi sono sempre liberi di fare quello che vogliono, purché resti tutto nella legalità”.