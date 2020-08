Moratti: “Conte? Mi ricorda Mou. Ora l’Inter può competere con la Juve”

In un’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, l’ex presidente dell’Inter Moratti ha parlato del momento dei nerazzurri, prossimi a giocarsi la finale di Europa League contro il Siviglia (venerdì alle 21): “Il percorso fatto in queste finali è utile soprattutto a questo, a prescindere che la Coppa si vinca o meno. Ora c’è la consapevolezza di avere le doti e le qualità necessarie per poter competere in campionato”. Un commento anche su Conte: “Non faccio mai raffronti tra gli allenatori, ma mi colpisce l’attenzione e la passione per il calcio. Entrambi sono ossessionati dalla vittoria”.

Foto: sito ufficiale Inter