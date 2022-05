Moratti compie 77 anni, gli auguri dell’Inter: “Ha legato il suo nome alla nostra storia”

E’ un giorno speciale per l’Inter e per i suoi tifosi, Massimo Moratti compie 77 anni e il club nerazzurro ha voluto pubblicare sul sito ufficiale gli auguri allo storico presidente del Triplete: “Nato a Bosco Chiesanuova il 16 maggio 1945, assieme alla sua famiglia ha legato il proprio nome a quello dell’Inter. Epoche differenti e successi: nel 2018 la famiglia Moratti ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame dell’Inter. Nel giorno del suo compleanno, a Massimo Moratti vanno gli auguri del Club nerazzurro e di tutti i tifosi interisti”

Foto: Twitter Inter