Morata: “Voglio restare alla Juventus, ma non dipende da me”

In prestito da due anni alla Juventus, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Alvaro Morata, dato che i bianconeri stanno cercando di abbassare le pretese da 35 milioni di euro dell’Atletico Madrid. Il diretto interessato ha parlato del tema attraverso il quotidiano spagnolo AS: “Voglio restare, ma il futuro non dipende da me. Se non sarà possibile, l’anno prossimo sarò il primo tifoso della Juventus“.

Foto: Twitter Juventus