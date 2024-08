Morata: “Voglio aiutare Camarda a crescere. L’idea di calcio di Fonseca è simile alla mia”

Morata si è presentato ufficialmente alla stampa come nuovo giocatore del Milan. Alvaro si è detto pronto ad aiutare i più giovani, in particolar modo Camarda: “Ho guardato delle sue partite. Lo voglio aiutare e far crescere. Sarà il futuro di questo club”. Cosa serve per vincere: “Penso che devi avere voglia di vincere e devi sapere come si fa. Nell’ultimo Europeo ci dicevano che era impossibile, ma alla fine bisogna crederci e lavorare duro. Se sei in prima squadra a 17 anni è perché hai qualcosa che gli altri non hanno. Non vedo l’ora per questo di inserirmi nel gruppo e ricordare a ognuno quanto vale”. Sul peso di prendere il posto di Giroud: “Non ci devo neanche pensare. Olivier è stato mio compagno al Chelsea è un altro dal quale ho imparato tanto. Quando era tutto fatto mi ricordo che Zlatan mi ha inviato un video con i migliori giocatori della storia del calcio che hanno giocato nel Milan, avevo la pelle d’oca”. Su Fonseca e su Allegri: “Con il mister ho parlato diverse volte. Non serviva tanta informazione in più per prendere la decisione giusta. La sua idea è molto simile alla mia. Con Allegri non ho parlato: ha avuto un po’ di tempo complicato, mi ha aiutato tanto e gli mando un abbraccio”. Morata ha parlato anche dell’importanza di Theo Hernandez: “Con lui ho avuto sempre un rapporto bellissimo. E’ una persona molto aperta e divertente. Sono stato in vacanza con lui. Ci siamo visti per un paio di giorni. Spero che abbia messo benzina perché è un giocatore fondamentale ma può fare ancora l’ultimo salto di qualità. Può essere il miglior terzino al mondo”. Infine, un paragone con la Spagna: “Molto simile come giocatori. L’allenatore ha un’idea di gioco molto simile. Vedo tante somiglianze. Ora serve inserirsi bene nel gruppo. Mi interessa vincere e sono qui per questo”.

Foto: instagram Milan