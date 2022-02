Morata: “Vlahovic si è adattato subito. Se dipendesse da me, rimarrei alla Juve per sempre”

Intervenuto in conferenza per presentare la partita di domani contro il Villarreal, Alvaro Morata ha fatto un punto sulla Juventus attuale: “Arriviamo bene, abbiamo fatto un cambiamento nell’ultimo mese. Siamo più positivi, la partita dell’altro giorno inizio stagione sarebbe stata più difficile. Stimo crescendo, ora dobbiamo dare tutto per la Champions”.

Sui nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria: “Hanno portato entusiasmo. Dusan è un grandissimo giocatore, è giovane ma ha davanti una carriera meravigliosa. Anche fuori dal campo è bravissimo, si è adattato subito e speriamo domani faccia i primi gol in Champions”.

Coinvolto dalle vicende di mercato nel mese scorso, Morata ha detto che è stata fondamentale la fiducia riposta in lui da Allegri: “Ho sempre sentito la sua fiducia. Da quando lavoriamo insieme, lui mi chiede tante cose ma sa anche i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere e che si fidava di me, ora devo lottare e ripagare la sua fiducia. Ho parlato col mister quando c’era il mercato e abbiamo parlato delle idee cha aveva lui. Mi ha detto quanto sarebbe stato importante l’arrivo di Dusan per me e così è stato. Fosse per me resterei sempre qui“.

