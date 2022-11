Morata tranquillizza i tifosi: “Sto molto bene, non ho voluto rischiare in amichevole”

Allarme passato per Alvaro Morata, che non aveva partecipato all’ultima amichevole della Spagna prima del Mondiale e non si era allenato negli ultimi giorni.

L’ex attaccante della Juve, ha rassiccurato tutti.

Queste le sue parole: “Sto molto bene. La verità è che ho preso una botta nell’ultima partita di campionato contro il Maiorca, poi però volevo solo venire qui a giocare. Ovviamente un’amichevole non sarebbe servita a nulla, sarebbe stato solo un rischio. Mi sono allenato da solo, con i preparatori, sono qui e sto alla grande”.