Morata: “Tornare alla Juve è stata la scelta migliore. Vorrei chiudere la carriera al Getafe”

Intervistato da El Partidazo de Cope, Alvaro Morata ha parlato del suo presente alla Juventus, ma anche del recente passato e del futuro: “Il ritorno a Torino era la scelta migliore che potessi prendere.

La maglia della Nazionale è l’obiettivo di ogni calciatore e si lavora per questo: è difficile guardare le partite dalla televisione. E una delle poche cose che mi mancano è proprio vincere con la Spagna.

L’Atletico Madrid? Sono grato ai Colchoneros e lo sarò per sempre: in campionato li vedo meglio di Barcellona e Real Madrid, sarebbe bella una finale di Champions contro l’Atletico, anche se sarebbe molto difficile segnare.

Il futuro? Vorrei ritirarmi dal calcio con la maglia del Getafe, loro mi hanno aiutato a diventare il calciatore che sono oggi”.

Foto: Twitter Juventus