Morata suona la carica in vista del ritorno: “C’è ancora una partita in casa. Insieme siamo più forti”

“C’è ancora una partita in casa. Insieme siamo più forti”. L’attaccante dell’Atletico Madrid Alvaro Morata, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, carica i tifosi dell’Atletico Madrid dopo il ko nell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter, spronandoli in vista della gara di ritorno, in programma il 13 marzo al Metropolitano: “Grazie per il vostro sostegno e il vostro sforzo in tutti i viaggi”, ha concluso.

Foto: Instagram Morata