Morata su Luis Alberto: “È uno dei calciatori più sottovalutati degli ultimi 25 anni in Spagna”

Insieme a Simeone, alla vigilia di Lazio-Atletico Madrid, in conferenza stampa all’Olimpico ha parlato anche Alvaro Morata. Di seguito le sue parole, partendo dalla sconfitta nel weekend contro il Valencia: “Una sconfitta è sempre una sconfitta. Abbiamo una mentalità positiva. Abbiamo pulito la testa e la squadra è molto forte. Domani abbiamo un’opportunità grandissima per rifarci, così come il prossimo weekend”.

Poi ha proseguito: “Ogni competizione è importante. Abbiamo molta fiducia nel griuppo. Farei di tutto per vincere titoli con l’Atletico, così come i miei compagni. Ci saranno da affrontare tante competizioni, la Champions, la Liga, la Copa del Rey e la Supercoppa, a presciondere da come è andata a Valencia”.

Infine, su Luis Alberto: “Lo conosco da quando abbiamo 12-13 anni. Mi sembra uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi 25 anni in Spagna. È tecnico, ha personalità, lo reputo molto molto forte”.

foto: Instagram Atletico