Morata: “Simeone? Lui è l’Atletico, non si può condannare. Se avessimo eliminato la Juve…”

Alvaro Morata torna a parlare della sconfitta in Champions contro la Juve. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha parlato così direttamente dal ritiro della nazionale spagnola: “Futuro? Sono felice all’Atletico Madrid, ma lo sarei di più se la settimana scorsa fosse andata meglio e avessimo eliminato la Juve. Stiamo stati eliminati dalla Champions, ma la vita va avanti. Simeone? Lui è l’Atletico. Non si può condannare per una sconfitta in Champions o in campionato”, ha concluso Morata.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid