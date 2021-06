Morata: “Senza Ramos sarà una Spagna diversa, ma rispettiamo le scelte del CT”

L’attaccante spagnolo della Juventus, Alvaro Morata, ha parlato così ai microfoni di OndaCero della sorprendente esclusione da parte di Ct Luis Enrique nei confronti di Sergio Ramos: “Abbiamo avuto una transizione in nazionale. Quando iniziavo a venire qui era molto complicato, c’è stata una transizione da giocatori che avevano vinto tutto. Abbiamo una buona squadra, competitiva, e sono sicuro che l’undici che scenderà in campo giocherà alla morte, sarà difficile che faremo male. Una selezione senza Sergio Ramos è sicuramente diverso. Ha avuto una stagione difficile, tutti noi gli vogliamo molto bene e ci manca, ma rispettiamo le scelte del CT. Sono rimasto fuori nell’ultimo mondiale, c’erano già difensore che attaccanti e molti difensori hanno poi concluso la manifestazione senza minuti. Nella partita in cui siamo stati eliminati c’era bisogno di gol e non c’erano giocatori”.