Morata: “Sarà la notte di Leao? Lo spero. Se lo sarà, sarà anche la notte del Milan”

L’attaccante del Milan Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Sky, prima del match di Champions League contro il Real Madrid, partendo dal cordoglio per gli ultimi avvenimenti a Valencia: “Il meno importante è il calcio, conosco persone che sono là e mando un abbraccio a tutte le persone che stanno vivendo questa situazione. Speriamo che si possa aiutare il più possibile, anche noi da distanza. Sono orgoglioso di come la Spagna stia reagendo e spero che, anche con la Nazionale, si possa giocare a Valencia il prima possibile per aiutarli”.

Sulla sfida: “Bisogna arrivare qua con personalità, sapendo che siamo il Milan e che abbiamo responsabilità. Si possono anche perdere le partite, ma abbiamo battuto squadre importanti e possiamo farlo anche stasera. Dobbiamo farlo per noi, per essere consapevoli delle qualità che abbiamo e dobbiamo farlo anche oggi”.

Infine: “Può essere la notte di Leao? E’ un giocatore di un altro livello, non deve consacrarsi. Spero che sia la sua grande notte qua: se sarà la sua notte, sarà anche quella del Milan”.

