Morata saluta l’Atletico: “Grazie ai tifosi e a mio fratello Koke”

Alvaro Morata è stato ufficializzato dal Milan, con l’attaccante spagnolo che è sbarcato in rossonero a titolo definitivo dall’Atletico Madrid, per una cifra di circa 13 milioni di euro.

Il campione d’Europa con la Spagna, ha salutato l’Atletico Madrid con un messaggio sui social: “Grazie Atletico Madrid. Grazie a voi, lavoratori del club, e ai tifosi, siete l’anima di questo club. E grazie soprattutto a te Koke per avermi aiutato sempre, in ogni momento e per qualsiasi cosa. Tu sei l’Atletico Madrid. Mi mancherai fratello”

Foto: Instagram Morata