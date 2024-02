Morata rassicura i tifosi e si scaglia contro gli haters: “Per fortuna non ho nulla di grave”

Alvaro Morata è uscito con un problema al goinocchio dalla gara di ieri sera contro il Siviglia. Si era temuto davvero il peggio, con in nfortunio serio, scongiurato poi dagli esami strumentali. L’attaccante comunque salterà la gara contro l’Inter, l’andata degli ottavi di Champions.

Il giocatore, sui social, ha voluto ringraziare per il supporto scrivendo così: “Grazie a Dio non ho nulla di grave, molte grazie per i messaggi positivi. A tutta la gente che mostra odio vorrei augurare che la stessa voglia di augurare del male la abbiano per voler essere felici e lavorare. Farò del mio meglio per tornare quanto prima”.

Foto: Instagram Morata