Morata: “Per me la cosa più semplice è andare a giocare all’estero. Simeone? Mi ha aiutato in tante cose”

L’ex attaccante della Juventus ora all’Atletico Madrid , Alvaro Morata, ha rilasciato una lunga intervista a Marca in cui ha parlato anche del suo futuro in cui non ha escluso la possibilità di andar via dalla Spagna. Queste le parole dell’attaccante delle Furie Rosse, autore di un’ottima stagione a livello individuale:

“Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all’estero. Molte volte i miei figli, che hanno cinque anni, non capiscono perché ci sono persone così arrabbiate con il loro papà. La cosa più semplice l’estate scorsa sarebbe stata lasciare l’Atlético. Avevo delle offerte migliori a livello finanziario, grandi squadre, ma ho l’illusione di poter vincere con l’Atlético. Quando vedo come la gente reagisce alle nostre partite e alle nostre vittorie, quella parte pesa molto. Quello che appare sulla stampa sarà quello di cui parleranno in società. Se però io vedo che l’Atlético vuole ingaggiare otto attaccanti, allora capisco che non sono la priorità del club. Non posso restare all’Atlético e non giocare“. Su Simeone: “Ci ho parlato? Spesso. Praticamente ogni estate sembra che io non vada bene per lui, ma è il contrario, non ho nessun tipo di problema. Parlo spesso con lui delle cose della vita e mi ha aiutato in tante cose. Però ci sono aspetti che io non controllo, non so se sono nei suoi piani o in quelli della società, ma ne parleremo quando torneremo al lavoro”. Sulla Spagna e i fischi: “Ci sono tanti spagnoli che vogliono che la Nazionale faccia male… In altri paesi questo non succede. Se ti piace il calcio e sei spagnolo, perché non vuoi che vinca la Spagna? Il più grande tifoso della Spagna che vuole con tutte le sue forze che la Spagna vinca sono io. I fischi? Quando finiranno gli Europei parlerò di tutto… non è il momento adesso. Non voglio dare l’impressione di essere un piagnucolone”.

Foto: instagram Morata