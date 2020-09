Morata: “Per la Juve sono sempre pronto, questa è una famiglia”

“Essere tornato alla Juventus è una sensazione bellissima per me, sono sempre stato legato alla Juventus”, queste le prime parole di Alvaro Morata, ritornato alla Juventus dopo l’avventura all’Atletico Madrid, ai canali del club ufficiale dove ha rilasciato la sua prima intervista. “Sono felicissimo di essere qua e non vedo l’ora di allenarmi con i compagni. La mia prima avventura in bianconero è stata bellissima, sono convinto di essere migliore adesso. Sono cresciuto sotto molti punti di vista, sarà un percorso bellissimo anche questa volta. Sono sempre pronto per la Juventus, questo è un grande club e una famiglia.”

«Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ♥️ ⚪️⚫️ 👀L'intervista esclusiva ad Alvaro Morata 🎙 ➡️ https://t.co/IJOcaOEmBC#MoreMorata pic.twitter.com/w3arLbvyMk — JuventusFC (@juventusfc) September 23, 2020

Foto: sito ufficiale Juventus