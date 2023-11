Morata: “Pallone d’Oro? Penso solo a far bene con l’Atletico e la Nazionale”

Miglior inizio di stagione in carriera per Alvaro Morata.

L’attaccante dell’Atletico Madrid ha parlato ad AS, soffermandosi su questo momento di forma e su un sogno chiamato Pallone d’Oro.

Queste le sue parole: “Pallone d’Oro? Non ci penso. Vorrei vincere i titoli individuali, ma è Rodri che me li ruba. Tutto quello che voglio è fare le cose bene. Ci siamo qualificati per un Europeo che a volte sembra più facile di quanto non sia in realtà. Spero anche di fare un buon anno al club, ma non penso al Pallone d’Oro”.

Foto: Instagram Morata