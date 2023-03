Morata nuovo capitano della Spagna: “Negli occhi gli esempi di Chiellini e Bonucci”

Intervenuto in conferenza stampa, Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid e nuovo capitano della Nazionale spagnola, ha così parlato della fascia affidatogli dal nuovo ct De La Fuente: “La fascia è motivo di orgoglio e di gioia, spero che le cose possano andare bene e che si riesca a vincere. Sono qui per aiutare i più giovani. Ho negli occhi gli esempi di Koke, Chiellini, Bonucci… Non uno solo. Però mi cambia poco, sono solo un po’ più filo conduttore tra il mister e la squadra. Abbiamo tanti giocatori che potrebbero essere capitani”.

Foto: Instagram Morata