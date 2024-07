Morata: “Non vedo l’ora di iniziare. Mi ha convinto la fiducia di Ibrahimovic, della squadra e dell’allenatore”

Alvaro Morata sta per diventare il nuovo attaccante del Milan. In mattinata ha svolto le visite mediche a Madrid, ed ora è pronto per firmare con il club rossonero.

Dopo l’incontro con Furlani, l’attaccante spagnolo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky’. Di seguito le sue parole:

“Mi ha convinto la fiducia di Zlatan Ibrahimovic, della squadra e dell’allenatore. Non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani. È un pò come tornare a casa, mi avete trattato con rispetto incredibile e non vedo l’ora di andare in vacanza in Italia e allenarmi con la squadra e tornare in Serie A. Zlatan mi ha trasmesso cose positive. So che anche che ho i migliori anni carriera e voglio andare in questo grande del club che è Milan. Per il numero 9, non so ancora vediamo”.

Foto: Instagram Morata