Morata non si allena, ma le sue condizioni non preoccupano Luis Enrique per l’esordio Mondiale

Come riporta Marca, l’attaccante dell’Atletico Madrid, Alvaro Morata, non si è allenato nemmeno oggi con la Spagna, dopo non aver giocato in amichevole con la Giordania nella giornata di venerdì. Dopo essersi aggregato al gruppo parzialmente nella seduta di ieri, l’ex bomber della Juventus è stato costretto ai box nella giornata di oggi, per un problema intestinale.

Nessun problema grave per l’attaccante, Luis Enrique non è preoccupato in vista dell’esordio della Rja al Mondiale.

Foto: twitter Spagna