Morata: “Non possiamo guardare agli arbitri, non avremmo meritato di vincere”

Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Stavamo facendo una partita seria, stavamo gestendo bene le loro qualità e abbiamo preso due gol nello stesso modo. Non possiamo massacrarci su questo ma bisogna solo lavorare e trovare la regolarità in tutti gli aspetti del gioco. Penso che siamo stati lucidi negli ultimi passaggi”.

Perché non c’è continuità? “Perché non facciamo le partite complete tante volte. Non è che a volte non siamo concentrati ma concediamo gol che non dovremmo. Speriamo di trovarla la continuità. Ci sono tanti obiettivi, bisogna prendere le cose che non abbiamo fatto bene e migliorarle. Non è che quando vinciamo contro l’Inter o il Real siamo i migliori e quando perdiamo siamo un disastro. Contro queste squadre bisogna stare sempre sul pezzo in ogni minuto della partita”.

C’è tanta delusione? “È normale, abbiamo perso una partita importantissima. Loro hanno giocatori di qualità, abbiamo difeso bene. Nella prima situazione c’è anche un fallo molto leggero e abbiamo subito gol. Non penso che questi falli siano sempre fischiati ma non possiamo guardare sempre agli arbitri perché non abbiamo meritato la vittoria oggi”.

Foto: Instagram Morata