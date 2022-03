Importante traguardo per Alvaro Morata che, grazie alla doppietta messa a segno nel primo tempo dell’amichevole in corso tra la sua Spagna e l’Islanda, è diventato appena l’ottavo calciatore nella storia delle Furie Rosse a raggiungere quota venticinque gol (in cinquantadue partite, segno di un’ottima media). Questo è il dato fornito da Opta.

Foto: Twitter Spagna