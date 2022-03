Morata: “Mi piacerebbe segnare di più, ma conta la vittoria di squadra”

Fra i titolari scelti da Massimiliano Allegri per la partita contro lo Spezia figura anche l’attaccante Alvaro Morata, che intervistato da DAZN poco prima del fischio d’inizio dell’incontro ha parlato del suo rapporto con i compagni di squadra.

Queste le sue dichiarazioni: “Le caratteristiche dei compagni possono cambiare, ma la voglia di vincere resta la stessa. Tutti siamo a disposizione e vogliamo contribuire alla vittoria della squadra, non importa chi scende in campo. Mi piacerebbe segnare, ma l’importante è che la Juventus vinca, noi siamo qui per ottenere un buon risultato”.

Foto: Twitter Juventus