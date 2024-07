Morata, l’importanza del capitano della Spagna

Il capitano della Spagna, Alvaro Morata, si è ritrovato (ancora una volta) al centro delle critiche nel suo Paese.

L’attaccante dell’Atletico Madrid ha segnato un solo gol in questo Europeo, ma il suo peso all’interno dello spogliatoio della ‘Roja’ è insostituibile.

Morata corre, sbraccia, pressa, aiuta la squadra nei momenti di difficoltà, ma soprattutto mette in campo tanta esperienza che, in una nazionale giovane come quella spagnola di quest’anno, risulta determinante.

Le eccessive critiche ricevute durante questo Europeo hanno anche portato l’attaccante ex Juventus a pensare di lasciare il campionato spagnolo. Il Milan è alla finestra, vedremo cosa accadrà.

Stasera però Morata ha la possibilità di trovare il riscatto in nazionale e di dimostrare, una volta per tutte, ai tifosi spagnoli la sua importanza in nazionale.

Foto: Instagram Morata