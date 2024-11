Morata: “Leao? Non abbiamo mai avuto dubbi. Può fare la storia”

L’attaccante del Milan Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 1-3 in trasferta contro il Real Madrid: “Era una partita importante, per noi, per i tifosi e per la società. Dovevamo lottare come leoni e oggi abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati sia lucidi con la palla che insieme a soffrire”

Poi ha proseguito: “Partita della svolta? Rimaniamo sulla stessa linea, non bisogna sparare i fuochi d’artificio. Importante vincere qua”.

Sull’emozione di vincere contro il Real: “Emozione giusta, a 300 chilometri da qua la gente sta passando l’inferno. Felice per la mia squadra, ma è una partita del girone”.

Sulla prova di Leao: “Non abbiamo mai avuto dubbi. Può fare la storia del calcio, deve essere così ogni partita e siamo felici per Rafa”.

Foto: Instagram Morata