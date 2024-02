Brutto infortunio al ginocchio per Alvaro Morata costretto a uscire dal campo durante Atletico Madrid-Siviglia. L’attaccante ha lasciato il campo in lacrime, serviranno gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, di sicuro una notizia sconfortante per Simeone. Ricordiamo che l’Atletico Madrid sarà il prossimo avversario dell’Inter negli ottavi di Champions.

Foto: Instagram Morata