Morata: “Il successo non è vincere trofei, ma essere una persona vera. Yamal può fare la storia della Spagna”

Alvaro Morata ha rilasciato un’intervista a The Athletic in cui, oltre a discutere di Milan, ha parlato dei suoi compagni di squadra e delle difficoltà incontrate nel suo percorso.

Prima della vittoria dell’Europeo: “Ho dovuto leggere che non ero abbastanza bravo per essere capitano, che non eravamo una buona squadra, che non era possibile vincere gli Europei. Non è stata una vendetta, perché alla fine della giornata non devo dimostrare il mio valore a nessuno, ma è stato grandioso. Stanno uscendo film e documentari e la gente potrà vedere cosa abbiamo fatto. Inghilterra e Francia hanno squadre di vertice, ma penso che siamo stati i migliori per lo spirito di squadra che abbiamo. Penso che abbiamo vinto per questo motivo”.

“Per me, il successo nella vita non è vincere un europeo, una Coppa del Mondo, una Champions League o segnare 600 gol. Il più grande successo che puoi avere è quando tutte le persone con cui passi le tue giornate, le persone con cui lavori, ti conoscono davvero. Non troverai mai un compagno di squadra, un amico o una persona con cui ho parlato e con cui mi sono aperto che non dica che sono una brava persona, e questa è la cosa più importante per me. Il mio lato nascosto è che cerco di aiutare tutti. Mi piace far sentire bene le altre persone e le persone capiranno che è per questo che sono diventato capitano e ho fatto un buon lavoro, perché ho fatto sì che gli altri dessero il meglio di sé. Quando non ti preoccupi di te stesso ma delle persone che ti circondano è una cosa molto bella”.

Cosa pensi dell’assegnazione del Pallone d’Oro?: “Sarebbe stato lo stesso per me se uno dei due avesse vinto il Pallone d’Oro, sono entrambi spagnoli. Oggi è un grande successo per la Spagna avere Rodri in campo nello stesso modo in cui lo era con Sergio Busquets prima di lui. Anche Busquets meritava un Pallone d’Oro. Giocatori come loro non spiccano come un attaccante o un’ala, ma controllano il gioco della Spagna. Sono gli architetti del nostro gioco. Abbiamo avuto così tanti giocatori di qualità in queste posizioni come Andres Iniesta, David Silva, Xavi, Xabi Alonso, Cesc Fabregas. Tutti questi ragazzi. Ora anche Olmo e Fabian guidano la squadra. Prendono il comando, gestiscono le partite. Non perdono palla e la riconquistano. Sono due fenomeni ”.

Su Yamal: “Ha un carattere molto determinato. È difficile trovarlo in una persona della sua età. Ha un’idea molto chiara su cosa vuole fare. Ha molta personalità e ha tutto davanti a sé. Onestamente non ho mai visto niente del genere. Non ho mai visto un giocatore così. È bastato un allenamento per capire che è diverso, è uno dei fenomeni . Ogni 20 o 30 anni ne emergono uno o due come Cristiano e Messi. Per me, ha tutto ciò che serve per fare la storia. Sono convinto che se non diventerà il più grande giocatore della storia della Spagna, sarà sicuramente uno di loro. Ha già fatto la storia con noi vincendo l’Euro. Aveva 16 anni quando è iniziato il torneo e spero che continui così perché è il mio compagno di squadra, perché può farmi vincere più cose con la nazionale e perché i miei figli vogliono incontrarlo, conoscerlo, andare a vedere le partite e tutto il resto”.

Foto: instagram morata