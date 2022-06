Morata: “Il mio futuro? Non dipende da me, non posso farci niente. Sono concentrato sulla Nazionale”

Alvaro Morata ha parlato ai microfoni dei media spagnoli dopo il pareggio delle Furie Rosse contro il Portogallo: “Non abbiamo concluso quando avremmo dovuto, ci è mancato quello, però abbiamo fatto una buona partita. La rivedremo, ma il calcio è così, bisogna guardare avanti. Continuiamo a lavorare, come sempre. Il mio futuro? Quando non dipende da me non posso farci niente. Devo restare concentrato qui sulla nazionale, poi si vedrà“.

Foto: Instagram Morata