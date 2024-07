Morata, il Milan paga la clausola: non c’erano altre strade

Il Milan pagherà la clausola di Alvaro Morata, i famosi 13 milioni necessari per liberarlo dall’Atletico Madrid. Si è fatta un po’ di confusione, come se servisse trattare su una situazione ormai scandita. Il Milan aveva incassato il sì di Morata, ha atteso le fine dell’Europeo e il trionfo del capitano della Spagna. Le dichiarazioni del presidente Cerezo non hanno fatto altro che scandire la tempistica, con le visite mediche previste (non in Italia) entro giovedì. In modo da permettere poi a Morata di godersi le meritate vacanze prima di indossare il rossonero. Contratto quadriennale da 4,5-5 milioni a stagione con eventuale opzione, l’attaccante campione d’Europa sarà il regalo per Fonseca.

Foto: Instagram personale