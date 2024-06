Morata: “Ho subito un colpo forte al ginocchio, ma contro l’Italia ci sarò”

Alvaro Morata, attaccante della Spagna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Croazia, rassicurando sulle sue condizioni, dopo la sostituzione e il ghiaccio sul ginocchio.

Queste le sue parole: “Ringrazio i nostri tifosi che oggi sono venuti a sostenerci. Era importante iniziare così. Questa è la strada da seguire, adesso pensiamo alla prossima partita”. Morata ha proseguito, soffermandosi sul colpo subito nel secondo tempo che l’ha costretto a chiedere la sostituzione. L’attaccante però ha voluto dare rassicurazione, confermando la propria presenza per il prossimo match previsto il 20 giugno contro l’Italia: “Ho ricevuto un colpo molto forte e per questo ho chiesto la sostituzione ma sono già pronto per la prossima partita prevista contro l’Italia. Fabian è un grandissimo giocatore, ha giocato una grande partita questa sera segnando un gran gol”.

