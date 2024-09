Morata: “Ho assistito a diversi derby a San Siro con cappellino e occhiali neri. Non vedo l’ora di giocare e segnare contro l’Inter”

Ai box a causa dell’infortunio muscolare al retto femorale sinistro che l’ha costretto al forfait per le gare di Nations League con la Spagna, Alvaro Morata ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale ha raccontato un curioso aneddoto sul derby di Milano: “Adesso posso finalmente dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri. Nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quell’atmosfera. Anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita. Non vedo l’ora di provare l’esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi”. Morata ora è a lavoro per tornare a disposizione di Fonseca per il match casalingo contro il Venezia in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta. Il suo obiettivo, come dichiarato dal giocatore stesso, è essere pronto al 100% per il derby, domenica 22 settembre.

Foto: Instagram Morata