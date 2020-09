Morata: “Giocare con l’Atletico è stata una delle cose più belle”

Alvaro Morata, ormai alla Juventus, ha salutato i tifosi dell’Atletico Madrid attraverso il suo profilo instagraM. Queste le sue parole, in una lettera aperta al popolo rojiblanco: “Caro Atléticos, giocare per l’Atlético de Madrid è stata una delle cose più belle che mi siano successe nella mia vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio pass in metropolitana. Voglio ringraziarti per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno in più dal momento in cui sono arrivato. Combattere per questi colori è stato un vero orgoglio e celebrare i gol con questa maglia è stato un sogno che si avvera. È un club così grande perché le sue persone sono ciò che lo rende così grande. Tutte quelle notti storiche che qualsiasi calciatore sognerebbe di vivere rimarranno per sempre nella mia memoria. Nel mio cuore ci sarà sempre un posto per te. Grazie Atletico Madrid.”

Foto: Marca