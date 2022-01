Morata freme, Icardi aspetta. Insigne e Alvarez caldi: buon mercato a tutti

Da oggi al via la sessione invernale di calcio mercato. Ci sono alcune cose da chiarire, altre da sistemare, altre da perfezionare. Partiamo da Alvaro Morata che freme per andare al Barcellona, ha capito che la Juve a fine stagione non lo riscatterà e quindi vuole raggiungere Xavi in Catalogna. Ma adesso deve aspettare che la Juve prenda un attaccante: Allegri lo voleva ancor prima della querelle Morata, figuriamoci adesso.

Il principale obiettivo (da agosto…) resta Mauro Icardi, bisogna trovare la quadratura. C’è la disponibilità dell’attaccante, indipendentemente dalle sue reazioni social, è possibile anche che il Paris Saint-Germain intenda prendere un sostituto, serve pazienza, Le alternative Juve, almeno oggi, sono Aubameyang e Milik.

Intanto, al via una settimana importante: Fernando Hidalgo è atteso all’incontro con il Manchester United che ha manifestato l’intenzione di pagare la clausola di 25 milioni di dollari per Julian Alvarez, classe 2000 in uscita dal River Plate. E proprio in questa settimana sono attesi in Italia, salvo variazioni di programma, i dirigenti del Canada per chiudere l’operazione Insigne a parametro zero e per bloccare Criscito del Genoa, entrambi per giugno. Buon mercato a tutti.

Foto: Twitter Juve