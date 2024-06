Morata-Fabian Ruiz-Carvajal, Spagna avanti 3-0 sulla Croazia all’intervallo

La gara si sblocca al 29′ con la verticalizzazione di Fabian Ruiz, scappa via Morata che, a tu per tu con Livakovic, batte il portiere croato e fissa il punteggio sull’1-0. Gli uomini di Dalic subiscono il contraccolpo e, al 32′. arriva anche il raddoppio degli spagnoli con Fabia Ruiz al termine di uno slalom dentro l’area di rigore croata. Si infiamma la partita, la Croazia prova a rispondere subito con Brozovic, ma Unai Simon respinge. Sul pallone vagante ci arriva Majer, ma trova solo l’esterno della rete. Al 41′ è ancora la Croazia a rendersi pericolosa: Majer mette in mezzo, Gvardiol ci prova con un tiro-cross ma Budimir non riesce ad arrivare e deviare la palla dietro le spalle di Unai Simon. Dopo i brividi, però. è la Spagna a ritrovare nuovamente la via del gol in pieno recupero: cross di Yamal, Carvajal si inserisce e in spaccata insacca il 3-0.

Foto: Instagram Spagna