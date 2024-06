Morata-Fabian Ruiz-Carvajal, la Spagna travolge la Croazia (3-0)

La Spagna cala il tris alla Croazia: 3-0. La gara si sblocca al 29′ con la verticalizzazione di Fabian Ruiz, scappa via Morata che, a tu per tu con Livakovic, batte il portiere croato e fissa il punteggio sull’1-0. Gli uomini di Dalic subiscono il contraccolpo e, al 32′. arriva anche il raddoppio degli spagnoli con Fabia Ruiz al termine di uno slalom dentro l’area di rigore croata. Si infiamma la partita, la Croazia prova a rispondere subito con Brozovic, ma Unai Simon respinge. Sul pallone vagante ci arriva Majer, ma trova solo l’esterno della rete. Al 41′ è ancora la Croazia a rendersi pericolosa: Majer mette in mezzo, Gvardiol ci prova con un tiro-cross ma Budimir non riesce ad arrivare e deviare la palla dietro le spalle di Unai Simon. Dopo i brividi, però. è la Spagna a ritrovare nuovamente la via del gol in pieno recupero: cross di Yamal, Carvajal si inserisce e in spaccata insacca il 3-0. A inizio ripresa sono ancora i ragazzi del De La Fuente a farsi vedere in avanti, ma Livakovic – con un vero e proprio miracolo – nega la gioia del gol a Lamine Yamal. Ci riprova ancora la Croazia e arriva a un passo dall’1-3: Kovacic scarica all’indietro su Budimir che trova Stanisic a botta sicura, ma Cucurella si immola. Ma, dopo una serie di batti e ribatti, la difesa spagnola allontana il pericolo. Al 67′ la brutta notizia per De La Fuente: si è fermato Alvaro Morata. Al suo posto Oyarzabal. Al 77′ errore di Unai Simon che calcia su Majer, l’esterno appoggia su Petkovic che salta il portiere e poi viene atterrato da Rodri. Sul dischetto si presenta lo stesso centravanti, ma Unai Simon lo ipnotizza dagli undici metri. Sulla respinta arriva Perisic che appoggia a Petkovic e trova la rete del 3-1. Ma il VAR ferma tutto e annulla la posizione irregolare di Perisic. Termina così 3-0, la Spagna inizia il cammino a Euro2024 con un tris.

Foto: Instagram Spagna