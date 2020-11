Morata espulso dopo il triplice fischio: salterà il derby con il Torino

Non soltanto un risultato deludente, pareggio a Benevento, ma anche la beffa dell’espulsione ad Alvaro Morata, uno dei più in forma della Juve se non il più in forma all’interno di una pareggite acuta in campionato. Morata è stato espulso dopo il triplice fischio dall’arbitro Pasqua per le proteste relative a un calcio di rigore non assegnato nelle fasi finali della gara di Benevento. Morata salterà il derby con il Toro.

Fito: Twitter ufficiale Juve