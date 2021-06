Morata e Oyarzabal portano la Spagna ai quarti: battuta la Croazia 5-3 ai supplementari

Allo stadio “Parken” di Copenhagen, la Spagna mette ko la Croazia. Primo tempo che si conclude sull’1-1 con la squadra di Dalic che passa in vantaggio, dopo i primi venti minuti, grazie ad una clamorosa papera del portiere spagnolo Unai Simon che non riesce a gestire un retropassaggio di Pedri. L’estremo difensore non completa lo stop e la sfera rotola in fondo alla porta. Delusione per i ragazzi di Luis Enrique che non mollano e trovano il pareggio al ’38 con Sarabia: tiro di Gayà respinto da Livakovic, ma sulla ribattuta il giocatore del Psg insacca in rete. Nella ripresa la Spagna completa la rimonta al 57′ con la rete di Azpilicueta, che segna il primo gol in Nazionale della propria carriera. Al 77′ arriva l’1-3 con Ferran Torres che fredda Livakovic con una splendida rete. La Croazia riapre i giochi a 5′ dalla fine del match con Orsic che è bravo a buttare la palla in rete, dopo un batti e ribatti. Decisiva la goal line technology che convalida la rete. Nei minuti di recupero, a due minuti dalla fine, la Croazia trova la rete del 3-3 con l’atalantino Pasalic. Si va ai supplementari, al 100′ è Morata a riportare in vantaggio la Spagna, l’uomo più criticato di questo Europeo: stop sul cross di Olmo e bel sinistro alle spalle del portiere avversario, 4-3!

Al 104′ arriva addirittura il quinto centro della Roja, Oyarzabal insacca servito in area da Morata. C’è un check del VAR per possibile offside, ma il gol viene convalidato. A inizio secondo tempo supplementare squillo di Budimir che prova a mantenere in vita la Croazia, ma il sinistro dell’ex Crotone e Sampdoria termina a lato di un soffio.

Finisce 5-3, partita bellissima a Copenaghen e la Spagna vola ai quarti di finale: ora le tocca la vincente di Francia-Svizzera, in programma questa sera alle 21.

Foto: Twitter Euro 2020